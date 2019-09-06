Мэрия Екатеринбурга потратит миллион рублей на пиар в соцсетях
Сегодня, 12:52ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Администрация Екатеринбурга объявила конкурс по поиску подрядчика для сопровождения аккаунтов мэрии в соцсетях, информация об этом размещена на сайте госзакупок.
Сюжеты: Екатеринбург
Согласно техзаданию, исполнитель должен размещать в соцсетях «ВКонтакте», Instagram, Facebook, «Одноклассники» информационные материалы. В общей сложности в месяц должно быть не менее 150 постов не менее 100 знаков каждый, также они должны сопровождаться фото или видео. Из них должно быть минимум 20 постов с фоторепортажами о городе и не менее 15 вдеороликов.
Контракт будет действовать до 25 декабря 2019 года, начальная стоимость — 1,05 миллиона рублей.
Политтехнологи, как сообщает ЕАН, отметили, что данная сумма является приемлемой за информационное сопровождение в соцсетях.
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