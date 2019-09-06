Мэрия Екатеринбурга потратит миллион рублей на пиар в соцсетях

Согласно техзаданию, исполнитель должен размещать в соцсетях «ВКонтакте», Instagram, Facebook, «Одноклассники» информационные материалы. В общей сложности в месяц должно быть не менее 150 постов не менее 100 знаков каждый, также они должны сопровождаться фото или видео. Из них должно быть минимум 20 постов с фоторепортажами о городе и не менее 15 вдеороликов.