Минпросвещения планирует убрать из профучилищ устаревшие специальности

Планируется, что до 2021 года прекратится набор студентов на устаревшие специальности. В частности, в список попали: слесарь, станочник, парикмахерское искусство, маркетолог, гостиничный сервис и другие.

Ранее ТАСС писало, что 11 августа министр просвещения Ольга Васильева отметила, что из списка уйдут около 100 специальностей, которые уже устарели, так как получить соответствующие умения можно на краткосрочных курсах.