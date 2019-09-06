Минпросвещения планирует убрать из профучилищ устаревшие специальности
Сегодня, 09:18ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Минпросвещения подготовило проект приказа, согласно которому в российских профучилищах могут прекратить набор учащихся по 23 специальностям и девяти профессиям, соответствующий документ опубликован на сайте министерства.
Планируется, что до 2021 года прекратится набор студентов на устаревшие специальности. В частности, в список попали: слесарь, станочник, парикмахерское искусство, маркетолог, гостиничный сервис и другие.
Ранее ТАСС писало, что 11 августа министр просвещения Ольга Васильева отметила, что из списка уйдут около 100 специальностей, которые уже устарели, так как получить соответствующие умения можно на краткосрочных курсах.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей