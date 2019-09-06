Наркоторговец из Североуральска приговорен к 15 годам колонии
Сегодня, 10:36ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Житель Североуральска Владислав Зенков осужден за незаконный оборот и изготовление наркотических средств, сообщает прокуратура Свердловской области.
Судом и следствием установлено, что Зенков занимался незаконным оборотом наркотиков в период с февраля 2018 года по январь 2019 года. Наркотики мужчина приобретал через интернет и забирал в тайниках-закладках. У Зенкова были обнаружены и изъяты наркотики, а также предметы, свидетельствующие о фасовке и изготовлении наркотических средств.
В ходе следствия и судебного заседания независимые лица дали показания в отношении Зенкова, свидетельствовав о том, что он действительно занимается противозаконной деятельностью.
Наркоторговец приговорен к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
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