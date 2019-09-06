Наркоторговец из Североуральска приговорен к 15 годам колонии

Судом и следствием установлено, что Зенков занимался незаконным оборотом наркотиков в период с февраля 2018 года по январь 2019 года. Наркотики мужчина приобретал через интернет и забирал в тайниках-закладках. У Зенкова были обнаружены и изъяты наркотики, а также предметы, свидетельствующие о фасовке и изготовлении наркотических средств.