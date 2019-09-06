Нижнетагильский «Водоканал-НТ» отметил 80-летний юбилей

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев поздравил с праздником директора «Водоканала-НТ» Вячеслава Тарана, а также вручил почётные грамоты лучшим работникам организации. Глава города отметил, что «Водоканал-НТ» и город всегда тесно сотрудничали.

За всю историю предприятия случались разные ситуации, но каждый раз находились самые правильные и эффективные решения,подчеркнул Владислав Пинаев.