Нижнетагильский «Водоканал-НТ» отметил 80-летний юбилей
Сегодня, 19:05ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Сегодня, 6 сентября, ООО «Водоканал-НТ» отметил свой 80-летний юбилей. Праздничное мероприятие прошло на сцене Нижнетагильского Городского дворца молодёжи, сообщает пресс-служба администрации города.
Сюжеты: Нижний Тагил
Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев поздравил с праздником директора «Водоканала-НТ» Вячеслава Тарана, а также вручил почётные грамоты лучшим работникам организации. Глава города отметил, что «Водоканал-НТ» и город всегда тесно сотрудничали.
За всю историю предприятия случались разные ситуации, но каждый раз находились самые правильные и эффективные решения,подчеркнул Владислав Пинаев.
Кроме того, на праздновании 80-летия прошёл финал корпоративного конкурса «Мисс и мистер Водоканал-НТ».
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