Полиция прокомментировала инцидент с изнасилованием задержанной в Екатеринбурге
Сегодня, 15:14ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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17 должностных лиц гарнизона ППС УМВД по Екатеринбургу привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, сообщил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
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По итогам служебной проверки трое непосредственных руководителей сотрудников, подозреваемых в изнасиловании, уволены со службы в полиции. Еще трое понижены в должности.
Восемь офицеров предупреждены о неполном служебном соответствии, это одно из самых суровых наказаний в системе МВД, за ним следует увольнение,сообщил Горелых.
Более того, три должностных лица из руководящего состава полицейского главка также подверглись наказанию.
Сотрудники, подозреваемые в тяжком преступлении, из органов уволены по отрицательным мотивам.
Напомним, сотрудники ППС подозреваются в изнасиловании задержанной. По предварительным данным, преступление было совершено в служебном автомобиле.
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