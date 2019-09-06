Полиция прокомментировала инцидент с изнасилованием задержанной в Екатеринбурге

По итогам служебной проверки трое непосредственных руководителей сотрудников, подозреваемых в изнасиловании, уволены со службы в полиции. Еще трое понижены в должности.

Восемь офицеров предупреждены о неполном служебном соответствии, это одно из самых суровых наказаний в системе МВД, за ним следует увольнение,сообщил Горелых.

Более того, три должностных лица из руководящего состава полицейского главка также подверглись наказанию.

Сотрудники, подозреваемые в тяжком преступлении, из органов уволены по отрицательным мотивам.