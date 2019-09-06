Российский AlterOffice проверят на уникальность

Тем не менее, отечественный продукт уже был внесен в реестр российского ПО. Эта ситуация грозит не только большими финансовыми потерями для бюджета страны, но и несет в себе угрозу информационной безопасности.

Издание «Газета.ру» сообщает, что разработчиком AlterOffice является компания из Нижнего Новгорода. В мае текущего года их разработки были включены в официальный государственный реестр. А позже специалисты поставили под сомнение оригинальность самого продукта.

Согласно официальным постановлениям правительства, для обеспечения государственных нужд использовать ПО, которое было создано за пределами России, запрещается. Данная мера необходима для предотвращения возможных рисков в госструктурах. Использование зарубежного ПО несет не только юридические, но и практические риски.

AlterOffice как внешне, так и внутренне, очень похож на зарубежный пакет программ для офиса LibreOffice. Последний имеет лицензию Mozilla Public License 2.0, которая позволяет ему распространяться и использоваться совершенно свободно. Ко всему прочему, в код зарубежного продукта можно даже вносить правки.

Генеральный директор «Иволга Капитал» Андрей Хохрин сообщил, что обе программы похожи даже на этапе запуска. Единственное отличие российского «аналога» - это логотип. Ко всему прочему, специалисты установили, что текстовые файлы с кодом программы имеют одинаковое название и размер.

Теперь, если комиссия подтвердит то, что AlterOffice – это копия зарубежного пакета офисных программ, а ООО «Алми Партнер» не имеет особой лицензии на его распространение, то это приведет к ужесточению правил регулирования способов формирования реестра.