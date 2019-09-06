Свердловский губернатор призвал предпринимателей помочь в подготовке к Универсиаде

Сегодня прошла неформальная встреча Евгения Куйвашева и представителей СОСПП. Губернатор призвал предпринимателей начать заниматься подготовкой к проведению студенческих игр, в том числе строительством новых спортивных объектов.

По словам губернатора, это позволит дать толчок развитию региональной экономики. По мнению Куйвашева, строительством объектов должны заниматься местные компании. Это также позволит найти точки соприкосновения и партнёрства между властями и предпринимателями.

Поскольку изначально не было известно, что уральскую столицу выберут для проведения игр, в федеральном бюджете не было запланировано выделение средств на эти цели. К Универсиаде в Екатеринбурге должны построить девять объектов. Параллельно город будет готовиться к 300-летию.