В Екатеринбурге после изнасилования задержанной наказаны генерал и 16 офицеров МВД

Пресс-секретарь свердловского полицейского главка Валерий Горелых проинформировал СМИ и общественность, что по факту произошедшего ведомство организовало служебную проверку по итогам которой к строгой дисциплинарной ответственности были привлечены один генерал МВД и 16 офицеров.

Три непосредственных руководителя подозреваемых уволены со службы в органах внутренних дел. Три человека переведены на нижестоящие должности. Восемь офицеров предупреждены о неполном служебном соответствии, это одно из самых суровых наказаний в системе МВД, за ним следует увольнение,отметил Горелых в официальном пресс-релизе.

Подозреваемые в совершении изнасилования сотрудники патрульно-постовой службы уволены из органов внутренних дел за действия, которые порочат звание полицейского. Ещё три человека из руководящего состава областного полицейского главка подвергнуты строгому наказанию. Фамилии офицеров не называются, но источник СМИ в правоохранительных органах сообщил, что взыскания получили Владимир Миронов, Владимир Тиряев и Эдуард Бородин.