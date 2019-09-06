В Нижнем Тагиле сообщили о готовности к отопительному сезону
Сегодня, 10:03ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Сегодня на аппаратном совещании у главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева стало известно о готовности города к отопительному сезону, пишет «Тагильский рабочий».
Сюжеты: Нижний Тагил
В Нижнем Тагиле 2,7 тысячи домов с центральным отоплением. Почти все они готовы к подаче тепла. На Вагонке ведутся срочные аварийные работы. Работы н участках на улице Коминтерна и проспекте Вагоностроителей вышли на завершающую стадию. Котельные города готовы к подаче тепла.
Напомним, отопительный сезон в Нижнем Тагиле стартует 16 сентября.
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