В Нижнем Тагиле сообщили о готовности к отопительному сезону

В Нижнем Тагиле 2,7 тысячи домов с центральным отоплением. Почти все они готовы к подаче тепла. На Вагонке ведутся срочные аварийные работы. Работы н участках на улице Коминтерна и проспекте Вагоностроителей вышли на завершающую стадию. Котельные города готовы к подаче тепла.