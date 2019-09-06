В России выросла смертность от отравления алкоголем

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С начала года в России от отравления алкоголем скончались 4,2 тысячи человек, что на 17% больше, чем за аналогичный период 2018 года, пишут «Новые известия».
Со ссылкой на данные статистики Центра разработки национальной алкогольной политики «Немецкая волна» сообщает, что общее количество смертей от алкоголя в России с начала года превысило 5,5 тысячи человек, так как 1,2 тысячи составляют случаи «воздействия алкоголя с неопределенными намерениями».
Больше всего отравившихся алкоголем — в Центральном федеральном округе — 1,6 тысячи человек. А наибольший прирост смертей зафиксирован в северной столице — в 1,8 раза.
По данным официальной статистики, смертность от отравления алкоголем в 2019 году увеличилась на 21,1%.
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