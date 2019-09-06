В России выросла смертность от отравления алкоголем

Со ссылкой на данные статистики Центра разработки национальной алкогольной политики «Немецкая волна» сообщает, что общее количество смертей от алкоголя в России с начала года превысило 5,5 тысячи человек, так как 1,2 тысячи составляют случаи «воздействия алкоголя с неопределенными намерениями».