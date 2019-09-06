Житель Екатеринбурга предстанет перед судом за угрозу убийством несовершеннолетнему

В октябре прошлого года обвиняемый встречал своего сына на территории образовательного учреждения. Во двое школы он заметил, что между его сыном и еще одним школьником происходит конфликт. Мужчина, намереваясь заступиться за сына, нанес его 15-летнему оппоненту удар в голову, после которого подросток упал. Затем он сел сверху на несовершеннолетнего, нанес еще несколько ударов по туловищу, сдавил шею и высказал угрозу убийством. Далее с силой надавил на правый глаз подростка, перекрыл ему доступ кислорода и снова высказал угрозу убийством.