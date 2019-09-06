Житель Екатеринбурга предстанет перед судом за угрозу убийством несовершеннолетнему
Сегодня, 11:46ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Екатеринбурге 45-летний местный житель предстанет перед судом по обвинению в угрозе убийством, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Сюжеты: Екатеринбург
В октябре прошлого года обвиняемый встречал своего сына на территории образовательного учреждения. Во двое школы он заметил, что между его сыном и еще одним школьником происходит конфликт. Мужчина, намереваясь заступиться за сына, нанес его 15-летнему оппоненту удар в голову, после которого подросток упал. Затем он сел сверху на несовершеннолетнего, нанес еще несколько ударов по туловищу, сдавил шею и высказал угрозу убийством. Далее с силой надавил на правый глаз подростка, перекрыл ему доступ кислорода и снова высказал угрозу убийством.
Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей