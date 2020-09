7 сентября на церковном суде у отца Сергия появится последний шанс объяснить, почему его не стоит отлучать от церкви, пишет Ура.ру.

Епархиальный церковный суд обвиняет схиигумена Сергия в «несанкционированных» службах. Схимонах не имел права проводить службы, в то время как его лишили сана. Завтра на церковном суде будет рассматриваться вопрос об отлучении от Церкви, если отец Сергий не аргументирует почему этого делать не нужно. В августе митрополит Екатеринбуржский Кирилл уже отлучил от церкви участников служений, которые проводил лишенный сана отец Сергий. Митрополит Кирилл отлучил от церкви участников служений лишенного сана отца Сергия

