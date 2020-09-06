Куйвашев и Бабушкина поздравили свердловчан с Днём народов Среднего Урала

Как отметил Куйвашев, этот праздник демонстрирует богатство национальной палитры. По его словам, в этом году важным событием стало принятие поправок в Конституцию. Благодаря поправкам все народы, живущие в России, имеют гарантию на сохранение и изучение родного языка, а также защиту своей культуры.