Куйвашев и Бабушкина поздравили свердловчан с Днём народов Среднего Урала

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и председатель регионального Заксобрания Людмила Бабушкина поздравили уральцев с Днем народов Среднего Урала, пишет Облгазета.

Как отметил Куйвашев, этот праздник демонстрирует богатство национальной палитры. По его словам, в этом году важным событием стало принятие поправок в Конституцию. Благодаря поправкам все народы, живущие в России, имеют гарантию на сохранение и изучение родного языка, а также защиту своей культуры. Мы вместе радуемся общим победам и достижениям, отмечаем праздники, вместе переживаем трудности и невзгоды, сказал Куйвашев. Глава региона подчеркнул важность проведения различных праздничных мероприятий, объединяющих культуры народов Урала. Однако сообщил, что в период пандемии в этом году все мероприятия перенесены в онлайн-формат. Председатель Заксобрания Людмила Бабушкина также отметила уникальность праздника. Этот уникальный областной праздник – яркое, объединяющее событие, напоминающее встречу добрых друзей и хороших соседей, сказала она.

