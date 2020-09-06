Куйвашев и Бабушкина поздравили свердловчан с Днём народов Среднего Урала

Куйвашев и Бабушкина поздравили свердловчан с Днём народов Среднего Урала

Сегодня, 12:29ОбществоPhoto: Медиахолдинг 1Mi
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и председатель регионального Заксобрания Людмила Бабушкина поздравили уральцев с Днем народов Среднего Урала, пишет Облгазета.

Как отметил Куйвашев, этот праздник демонстрирует богатство национальной палитры. По его словам, в этом году важным событием стало принятие поправок в Конституцию. Благодаря поправкам все народы, живущие в России, имеют гарантию на сохранение и изучение родного языка, а также защиту своей культуры.

Мы вместе радуемся общим победам и достижениям, отмечаем праздники, вместе переживаем трудности и невзгоды, сказал Куйвашев.

Глава региона подчеркнул важность проведения различных праздничных мероприятий, объединяющих культуры народов Урала. Однако сообщил, что в период пандемии в этом году все мероприятия перенесены в онлайн-формат.

Председатель Заксобрания Людмила Бабушкина также отметила уникальность праздника.

Этот уникальный областной праздник – яркое, объединяющее событие, напоминающее встречу добрых друзей и хороших соседей, сказала она.

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