ЛГБТ-неделя VS семейные ценности: в Екатеринбурге верующие проведут свой фестиваль

С 7 сентября в Екатеринбурге одновременно с Неделей гордости ЛГБТ пройдет неделя традиционных семейных ценностей «Скрепа», сообщает telegram-канал движения «Сорок сороков».

По словам организаторов мероприятия, в течение недели Екатеринбург станет столицей традиционных семейных ценностей. Только семья спасет Россию. Не будет семьи — не будет ничего, говорится в сообщении. Планируется, что фестиваль пройдет и в других городах России. Напомним, что с 7 по 13 сентября в уральской столице должна пройти Неделя гордости ЛГБТ. Ее цель — показать, что люди способны принимать друг друга такими, какие они есть. Уральские казаки выступили против проведения этого мероприятия, записав видеообращение к президенту Владимиру Путину с просьбой запретить Неделю гордости. Уральские казаки просят Путина запретить неделю гордости ЛГБТ

