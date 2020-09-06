ЛГБТ-неделя VS семейные ценности: в Екатеринбурге верующие проведут свой фестиваль

ЛГБТ-неделя VS семейные ценности: в Екатеринбурге верующие проведут свой фестиваль

Сегодня, 10:30ОбществоPhoto: Медиахолдинг 1Mi
С 7 сентября в Екатеринбурге одновременно с Неделей гордости ЛГБТ пройдет неделя традиционных семейных ценностей «Скрепа», сообщает telegram-канал движения «Сорок сороков».

По словам организаторов мероприятия, в течение недели Екатеринбург станет столицей традиционных семейных ценностей.

Только семья спасет Россию. Не будет семьи — не будет ничего, говорится в сообщении.

Планируется, что фестиваль пройдет и в других городах России.

Напомним, что с 7 по 13 сентября в уральской столице должна пройти Неделя гордости ЛГБТ. Ее цель — показать, что люди способны принимать друг друга такими, какие они есть. Уральские казаки выступили против проведения этого мероприятия, записав видеообращение к президенту Владимиру Путину с просьбой запретить Неделю гордости.

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