ЛГБТ-неделя VS семейные ценности: в Екатеринбурге верующие проведут свой фестиваль

Напомним, что с 7 по 13 сентября в уральской столице должна пройти Неделя гордости ЛГБТ. Ее цель — показать, что люди способны принимать друг друга такими, какие они есть. Уральские казаки выступили против проведения этого мероприятия, записав видеообращение к президенту Владимиру Путину с просьбой запретить Неделю гордости.