Опасный иностранец и злой медведь. Итоги дня в Свердловской области

Рассказываем о главных событиях Свердловской области за 6 сентября.

В Нижнем Тагиле полицейские объявили в розыск иностранца, подозреваемого в особо тяжком преступлении. Подозреваемый Ализада Руслан Тофиг оглы, может называть себя Гулиевым Хагани Тофиг оглы. Полиция Нижнего Тагила разыскивает особо опасного иностранца На въезде в Нижний Тагил со стороны поселка Черноисточинск, в канаве был обнаружен труп мужчины. На месте работали сотрудники Следственного комитета и полиции. На теле мужчины признаков насильственной смерти найдено не было. Обстоятельства произошедшего выясняют правоохранители. На въезде в Нижний Тагил был обнаружен труп мужчины Недалеко от Сысерти женщина с тремя детьми собирала грибы, когда услышала рёв медведя. Со слов матери, убегали от медведя «перелетая через бурелом». Оказавшийся неподалёку охотник объяснил, что агрессивный медведь был детёнышем, а где-то неподалеку должна находится его мать. «Перелетали через бурелом»: под Сысертью мать с тремя детьми убегала от медведя В Екатеринбурге на улице Сулимова, возле дома № 45 около 17.20 мужчина ударил кулаком по лицу маленькую девочку. Неравнодушная очевидица засняла инцидент на видео и попыталась сделать мужчине замечание, но он посоветовал ей «отвалить». Правоохранительные органы проведут проверку по факту случившегося. В Екатеринбурге мужчина избил маленькую девочку кулаками посреди улицы

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter