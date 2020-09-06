Опасный иностранец и злой медведь. Итоги дня в Свердловской области

Недалеко от Сысерти женщина с тремя детьми собирала грибы, когда услышала рёв медведя. Со слов матери, убегали от медведя «перелетая через бурелом». Оказавшийся неподалёку охотник объяснил, что агрессивный медведь был детёнышем, а где-то неподалеку должна находится его мать.