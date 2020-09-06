Опасный иностранец и злой медведь. Итоги дня в Свердловской области

Опасный иностранец и злой медведь. Итоги дня в Свердловской области

Сегодня, 21:38ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
Рассказываем о главных событиях Свердловской области за 6 сентября.

В Нижнем Тагиле полицейские объявили в розыск иностранца, подозреваемого в особо тяжком преступлении. Подозреваемый Ализада Руслан Тофиг оглы, может называть себя Гулиевым Хагани Тофиг оглы.

На въезде в Нижний Тагил со стороны поселка Черноисточинск, в канаве был обнаружен труп мужчины. На месте работали сотрудники Следственного комитета и полиции. На теле мужчины признаков насильственной смерти найдено не было. Обстоятельства произошедшего выясняют правоохранители.

Недалеко от Сысерти женщина с тремя детьми собирала грибы, когда услышала рёв медведя. Со слов матери, убегали от медведя «перелетая через бурелом». Оказавшийся неподалёку охотник объяснил, что агрессивный медведь был детёнышем, а где-то неподалеку должна находится его мать.

В Екатеринбурге на улице Сулимова, возле дома № 45 около 17.20 мужчина ударил кулаком по лицу маленькую девочку. Неравнодушная очевидица засняла инцидент на видео и попыталась сделать мужчине замечание, но он посоветовал ей «отвалить». Правоохранительные органы проведут проверку по факту случившегося.

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