6 сентября состоится прямая линия с Евгением Куйвашевым

Сегодня, 6 сентября, в 18.00 пройдет прямая линия с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. Глава региона ответит на часто задаваемые вопросы свердловчан.

Двухчасовая трансляция пройдет в эфире телеканала «Областное телевидение» и на странице «Свердловская область» во Вконтакте. Вопросы принимаются до окончания прямой линии по телефону 8-800-700-21-10 и на сайте КУЙВАШЕВ.РФ. Свердловчане отправили уже больше 11 тысяч обращений, сообщил колл-центр губернатора. Среди популярных тем — вопросы ЖКХ, медицины, благоустройства, экологии, дистанционного образования и вакцинации. Вести прямую линию будут телеведущие Влад Зайцев и Елена Шевелева. Напомним, что ранее Родительский комитет Нижнего Тагила отправил губернатору видеообращение о проблемах экологии в городе.

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