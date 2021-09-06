6 сентября состоится прямая линия с Евгением Куйвашевым

Двухчасовая трансляция пройдет в эфире телеканала «Областное телевидение» и на странице «Свердловская область» во Вконтакте.
Вопросы принимаются до окончания прямой линии по телефону 8-800-700-21-10 и на сайте КУЙВАШЕВ.РФ.
Свердловчане отправили уже больше 11 тысяч обращений, сообщил колл-центр губернатора. Среди популярных тем — вопросы ЖКХ, медицины, благоустройства, экологии, дистанционного образования и вакцинации.
Вести прямую линию будут телеведущие Влад Зайцев и Елена Шевелева.
Напомним, что ранее Родительский комитет Нижнего Тагила отправил губернатору видеообращение о проблемах экологии в городе.