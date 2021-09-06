Больше десятка заявлений поступило в полицию на тагильского туроператора Забавину

Напомним, 3 тагильские семьи лишились 670 тысяч рублей за отдых в Турции, связавшись с туроператором Оксаной Забавиной, которая работала по доверенности директора турфирмы ООО «Профит-групп». Ранее они уже прибегали к услугам женщины, однако в этот раз она «кинула» их на деньги и скрылась. Вылететь на отдых утром 22 августа должны были 10 человек, шесть из которых дети. Забавина сообщила, что рейс переносится на день, а затем еще. В итоге мошенница сказала, что тур отменяется и обещала вернуть деньги, но так этого и не сделала. Пострадавшие подали заявление в полицию.