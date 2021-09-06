Дегтярев стал инициатором строительства в Хабаровске нового межвузовского кампуса

Как сообщает transsibinfo.com, эту идею Дегтярев озвучил во время прямой линии 21 июля. По его мнению, появление такого масштабного проекта скажется в лучшую сторону на стандартах образования в регионе.
“Более того, кампус может стать центром притяжения талантливых студентов из соседних регионов и иностранных государств», - говорит он. Это объясняется перспективой их дальнейшего трудоустройства, когда будет получен диплом. И это является положительным моментом для экономики Хабаровского края.
Как говорят предварительные расчеты, строительство нового студенческого кампуса в Хабаровске обойдется более чем в 15 миллиардов рублей. Но свыше 60 процентов этой суммы должно прийти из федерального бюджета. Правительством Хабаровского края уже отправлена в министерство науки и высшего образования РФ заявка о выделении необходимой субсидии на строительство кампуса.
Хотя он разместится рядом с Тихоокеанским государственным университетом, кампусу предстоит стать общим для целого ряда вузов города. В нем предусмотрены новые объекты различного назначения. Речь идет об учебных и жилых корпусах, спортивных залах, помещениях для культурных мероприятий. А с помощью глубокой реконструкции и интеграции современные учебные корпуса и общежития также найдут место в этом едином образовательном комплексе. Новый кампус должен принять 10 тысяч учащихся и сотрудников вузов.
Строительство кампуса предполагается проводить в рамках новой программы «Приоритет-2030», которая способствует формированию группы ведущих вузов страны. На их базе должны быть созданы исследовательские центры, которые смогут работать в тесном взаимодействии с бизнесом.
ТОГУ - первый дальневосточный вуз, который отправил заявку на участие в новой программе.