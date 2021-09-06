Дегтярев стал инициатором строительства в Хабаровске нового межвузовского кампуса

Дегтярев стал инициатором строительства в Хабаровске нового межвузовского кампуса
Дегтярев стал инициатором строительства в Хабаровске нового межвузовского кампуса
Сегодня, 20:30ОбществоФото: фрагмент видео
Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев выступил с предложением о строительстве в столице региона нового межвузовского кампуса. Его планируется разместить на месте нынешнего пустыря, рядом с которым находится Тихоокеанский государственный университет (ТОГУ).

Как сообщает transsibinfo.com, эту идею Дегтярев озвучил во время прямой линии 21 июля. По его мнению, появление такого масштабного проекта скажется в лучшую сторону на стандартах образования в регионе.

“Более того, кампус может стать центром притяжения талантливых студентов из соседних регионов и иностранных государств», - говорит он. Это объясняется перспективой их дальнейшего трудоустройства, когда будет получен диплом. И это является положительным моментом для экономики Хабаровского края.

Как говорят предварительные расчеты, строительство нового студенческого кампуса в Хабаровске обойдется более чем в 15 миллиардов рублей. Но свыше 60 процентов этой суммы должно прийти из федерального бюджета. Правительством Хабаровского края уже отправлена в министерство науки и высшего образования РФ заявка о выделении необходимой субсидии на строительство кампуса.

Хотя он разместится рядом с Тихоокеанским государственным университетом, кампусу предстоит стать общим для целого ряда вузов города. В нем предусмотрены новые объекты различного назначения. Речь идет об учебных и жилых корпусах, спортивных залах, помещениях для культурных мероприятий. А с помощью глубокой реконструкции и интеграции современные учебные корпуса и общежития также найдут место в этом едином образовательном комплексе. Новый кампус должен принять 10 тысяч учащихся и сотрудников вузов.

Строительство кампуса предполагается проводить в рамках новой программы «Приоритет-2030», которая способствует формированию группы ведущих вузов страны. На их базе должны быть созданы исследовательские центры, которые смогут работать в тесном взаимодействии с бизнесом.

ТОГУ - первый дальневосточный вуз, который отправил заявку на участие в новой программе.

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