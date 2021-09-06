Кабмин реализовал инициативу «Единой России» о выплатах военным

Размер ЕДВ одинаковый для всех – 15 000 рублей. Сумма не зависит ни от занимаемых военными должностей, ни от их званий, констатировал глава государства. В Кабмине оперативно проработали все решения для того, чтобы идея Владимира Путина воплотилась в реальность в кратчайшие сроки.