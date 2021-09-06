Кабмин реализовал инициативу «Единой России» о выплатах военным

Инициатива реализована по поручению Владимира Путина. Президент РФ выступил с таким предложением в ходе съезда «Единой России». Партия ранее провела широкую разъяснительную работу с гражданами. Их проинформировали о порядке получения ЕДВ, пишут корреспонденты информационного издания nashgorod.ru.
Размер ЕДВ одинаковый для всех – 15 000 рублей. Сумма не зависит ни от занимаемых военными должностей, ни от их званий, констатировал глава государства. В Кабмине оперативно проработали все решения для того, чтобы идея Владимира Путина воплотилась в реальность в кратчайшие сроки.
Из заявления руководителя Кабмина РФ Михаила Мишустина следует, что Минфин довел все нужные лимиты. Глава российского правительства сообщил об этом в ходе совещания с участием вице-премьеров.
По словам первого заместителя главы фракции «ЕР» в Госдуме Андрея Исаева, решение об одинаковых выплатах является социально оправданным и справедливым. Такая социальная поддержка со стороны государства особенно нужна тем, у кого ниже звания, а как следствие - и зарплаты, уточнил официальный представитель единороссов.
«Если бы поставили в зависимости от денежного довольствия размер выплаты, тогда они бы получили меньше», - отметил Исаев.
Взыскания из ЕДВ по судебным решениям и в рамках исполнительных документов недопустимы. Деньги не должны учитывать и при исчислении мер государственной поддержки, сообщили в партии.
Первый вице-спикер Совфеда и секретарь генсовета «ЕР» Андрей Турчак, в свою очередь, сказал, что отделениям партии в субъектах ранее поручили провести разъяснительную работу. Граждан проинформировали о порядке назначения ЕДВ. К этой работе подключились также штабы общественной поддержки ЕР в субъектах страны.
По информации сайта ER.ru, Путин подписал ранее указы, предполагающие ЕДВ для всех военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел. Свое поручение президент озвучил в ходе встречи с членами ЕР, на которой детально изучали результаты сбора предложений для народной программы партии.
Указав на важность поддержки для российских военнослужащих и силовиков, президент РФ констатировал, что в госбюджет нужно заложить повышенную индексацию денежного довольствия на период 2022-2023 годов.