Куйвашев рассказал о мерах поддержки пострадавших после потопа в Верхней Салде

Сейчас проводится оценка домов которым требуется ремонт. Несколько семей уже получили выплаты от 200 до 300 тысяч рублей. Всего на восстановление и возмещение ущерба от потопа выделено более 100 миллионов рублей на все муниципалитеты, отметил Евгений Куйвашев.