Куйвашев рассказал о мерах поддержки пострадавших после потопа в Верхней Салде

Куйвашев рассказал о мерах поддержки пострадавших после потопа в Верхней Салде
Куйвашев рассказал о мерах поддержки пострадавших после потопа в Верхней Салде
Сегодня, 18:54ОбществоФото: скриншот "Областного телевидения"
О мерах поддержки жителям Верхней Салды, пострадавших от прорыва дамбы после ливней, рассказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в ходе прямой линии.

Он отметил, что был в Верхней Салде и встречался с руководителями муниципалитетов после того, как после большого выпадения осадков не выдержала дамба.

Произошел перелив и люди оказались в ужасном положении. Безусловно, Верхняя Салда пострадала сильнее всего, пояснил губернатор.

Работы по восстановлению разрушенных дорог и проездов ведутся по плану, однако предстоит еще много сделать. Жители пострадавших домов, которые предоставили правоустанавливающие документы, быстро получили компенсации, остальные взяты на контроль, рассказал губернатор.

Я прошу коллег из правительства и муниципалитетов отнестись серьезно и решить этот вопрос, я уже предупреждал об этом, отметил Куйвашев.

Он выразил слова благодарности корпорации ВСМПО-АВИСМА за то, что предприятие выделило дополнительно по 50 тысяч рублей на семью.

Мы, со своей стороны, выплатили компенсации. Они небольшие, хватит разве что купить какую-то одежду, сделать мелкий ремонт, пояснил глава региона.

Сейчас проводится оценка домов которым требуется ремонт. Несколько семей уже получили выплаты от 200 до 300 тысяч рублей. Всего на восстановление и возмещение ущерба от потопа выделено более 100 миллионов рублей на все муниципалитеты, отметил Евгений Куйвашев.

Напомним, в Верхней Салде и Горноуральском ГО был введен режим ЧС после потопа 4 июля. Стихия разрушила дороги и затопила жилые дома.

Сюжеты:
Верхняя и Нижняя СалдаПотоп в Нижнем Тагиле и ГГО
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