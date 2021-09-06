Куйвашев рассказал о мерах поддержки пострадавших после потопа в Верхней Салде

Он отметил, что был в Верхней Салде и встречался с руководителями муниципалитетов после того, как после большого выпадения осадков не выдержала дамба.
Произошел перелив и люди оказались в ужасном положении. Безусловно, Верхняя Салда пострадала сильнее всего, пояснил губернатор.
Работы по восстановлению разрушенных дорог и проездов ведутся по плану, однако предстоит еще много сделать. Жители пострадавших домов, которые предоставили правоустанавливающие документы, быстро получили компенсации, остальные взяты на контроль, рассказал губернатор.
Я прошу коллег из правительства и муниципалитетов отнестись серьезно и решить этот вопрос, я уже предупреждал об этом, отметил Куйвашев.
Он выразил слова благодарности корпорации ВСМПО-АВИСМА за то, что предприятие выделило дополнительно по 50 тысяч рублей на семью.
Мы, со своей стороны, выплатили компенсации. Они небольшие, хватит разве что купить какую-то одежду, сделать мелкий ремонт, пояснил глава региона.
Сейчас проводится оценка домов которым требуется ремонт. Несколько семей уже получили выплаты от 200 до 300 тысяч рублей. Всего на восстановление и возмещение ущерба от потопа выделено более 100 миллионов рублей на все муниципалитеты, отметил Евгений Куйвашев.
Напомним, в Верхней Салде и Горноуральском ГО был введен режим ЧС после потопа 4 июля. Стихия разрушила дороги и затопила жилые дома.