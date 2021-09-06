Многодетный отец вернул детей после вмешательства органов опеки в Нижнем Тагиле

Вдовец матери четверых детей Сергей Максимов из Нижнего Тагила забрал их из комплексного центра социального обслуживания Свердловской области «Золотая осень». Ранее они были туда направлены по решению органов опеки.

В квартиру отца троих детей по улице Орджоникидзе, где ранее побывали журналисты TagilCity.ru и наткнулись там на битые стекла, грязь, землю на полу и пустой холодильник, вновь приезжали органы опеки с проверкой. О результатах визита редакции рассказал сам Сергей Максимов. Приехали, посмотрели квартиру, затем я написал заявление о том, чтобы мне вернули детей, 23 августа я их забрал. С сыновьями мы отлично ладим. Органы опеки к нам периодически приезжают с проверкой,рассказал отец. А вот подруга умершей матери трех детей, с решением органов не согласна, по словам Татьяны Богдановой, мужчина лишь прибрался в квартире, а употреблять наркотические вещества не перестал. Ранее в беседе с TagilCity.ru Сергей Максимов подтвердил, что употребляет алкоголь, но никак не связан с наркотиками. Я в шоке, мы с ним виделись пару раз, я на него смотрю и понимаю, что он наркоман, я никогда не видела его в трезвом состоянии. Сначала я думала, что мне кажется, но потом мы встретили его с моим знакомым, который подтвердил, что Максимов был в легком наркотическом опьянении, заявляет девушка. У Сергея Максимов трое сыновей. Им 6, 13 и 16 лет. Двое из них уже ходят в школу и заканчивают первую учебную неделю в этом году. Старший сын Екатерины живет отдельно, ему уже исполнилось 18 лет, с отчимом отношения не сложились. А самый младший готовится к подготовительным курсам, которые запланированы на октябрь, сообщает родитель. Напомним, органы опеки забрали у Сергея Максимова трех детей в комплексный центр социального обслуживания Свердловской области «Золотая осень», после публикации TagilCity.ru. Затем журналисты редакции побывали в квартире, где проживали дети с отцом. Там были обнаружены битые стекла, смрад, плесень и разбросанные вещи: условия неблагополучные. Смрад, плесень и мусор: как растил троих детей тагильчанин после смерти жены 4 Фото Редакция TagilCity.ru побывала в квартире Сергея Максимова, в которой он проживал с детьми после смерти супруги. Также в середине августа семья мужчины поругалась с сестрами умершей. В результате конфликта мама Максимова получила удар черенком лопаты в область головы. У женщины диагностировали сотрясение мозга. Семейная ссора на кладбище в Тагиле закончилась сотрясением после удара лопатой

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