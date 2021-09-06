Многодетный отец вернул детей после вмешательства органов опеки в Нижнем Тагиле

Многодетный отец вернул детей после вмешательства органов опеки в Нижнем Тагиле
Многодетный отец вернул детей после вмешательства органов опеки в Нижнем Тагиле
Сегодня, 20:51ОбществоАзиз КеримовФото: pixabay.com
Вдовец матери четверых детей Сергей Максимов из Нижнего Тагила забрал их из комплексного центра социального обслуживания Свердловской области «Золотая осень». Ранее они были туда направлены по решению органов опеки.

В квартиру отца троих детей по улице Орджоникидзе, где ранее побывали журналисты TagilCity.ru и наткнулись там на битые стекла, грязь, землю на полу и пустой холодильник, вновь приезжали органы опеки с проверкой. О результатах визита редакции рассказал сам Сергей Максимов.

Приехали, посмотрели квартиру, затем я написал заявление о том, чтобы мне вернули детей, 23 августа я их забрал. С сыновьями мы отлично ладим. Органы опеки к нам периодически приезжают с проверкой,рассказал отец.

А вот подруга умершей матери трех детей, с решением органов не согласна, по словам Татьяны Богдановой, мужчина лишь прибрался в квартире, а употреблять наркотические вещества не перестал. Ранее в беседе с TagilCity.ru Сергей Максимов подтвердил, что употребляет алкоголь, но никак не связан с наркотиками.

Я в шоке, мы с ним виделись пару раз, я на него смотрю и понимаю, что он наркоман, я никогда не видела его в трезвом состоянии. Сначала я думала, что мне кажется, но потом мы встретили его с моим знакомым, который подтвердил, что Максимов был в легком наркотическом опьянении, заявляет девушка.

У Сергея Максимов трое сыновей. Им 6, 13 и 16 лет. Двое из них уже ходят в школу и заканчивают первую учебную неделю в этом году. Старший сын Екатерины живет отдельно, ему уже исполнилось 18 лет, с отчимом отношения не сложились. А самый младший готовится к подготовительным курсам, которые запланированы на октябрь, сообщает родитель.

Напомним, органы опеки забрали у Сергея Максимова трех детей в комплексный центр социального обслуживания Свердловской области «Золотая осень», после публикации TagilCity.ru. Затем журналисты редакции побывали в квартире, где проживали дети с отцом. Там были обнаружены битые стекла, смрад, плесень и разбросанные вещи: условия неблагополучные.

Также в середине августа семья мужчины поругалась с сестрами умершей. В результате конфликта мама Максимова получила удар черенком лопаты в область головы. У женщины диагностировали сотрясение мозга.

Сюжеты:
Нижний ТагилЭксклюзив
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