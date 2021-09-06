На выборах уральские пенсионеры получат продуктовые карточки на 150 рублей

Однако о том, что данные сертификаты — это не продуктовые карточки, а подарочные карты «Пятерочки», заявили в Х5 Group. Там подчеркнули, что закупить данные карты могут как физические лица, так и организации. Также в договоре не указываются мероприятия, в которых будут задействованы сертификаты. Сроки же зависят от правил действия карты, пишет Е1. Отмечается, что подарочные карты были закуплены «Свердловской областной общественной организацией ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров».
О том, что акция никак не связана с выборами, сказал председатель данной организации Юрий Судаков. По его словам, средства были предоставлены фондом оказания социальной помощи, также данная акция не является первой.
Напомним, 29,6 миллиона в качестве пожертвования внесли юридические лица в фонды свердловских отделений политических партий, представители которых выдвигаются в Государственную думу. Еще 1,7 миллиона поступило от граждан. Больше всех получила «Единая Россия» — 27,5 миллиона. Таким образом, общий размер избирательного фонда «Единой России» составил 55 миллионов рублей.