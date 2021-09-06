На выборах уральские пенсионеры получат продуктовые карточки на 150 рублей

Однако о том, что данные сертификаты — это не продуктовые карточки, а подарочные карты «Пятерочки», заявили в Х5 Group. Там подчеркнули, что закупить данные карты могут как физические лица, так и организации. Также в договоре не указываются мероприятия, в которых будут задействованы сертификаты. Сроки же зависят от правил действия карты, пишет Е1. Отмечается, что подарочные карты были закуплены «Свердловской областной общественной организацией ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров».