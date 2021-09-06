Набережная с водопадом и фотозоной появится в Висимо-Уткинске в 2022 году

Набережная с водопадом и фотозоной появится в Висимо-Уткинске в 2022 году
Набережная с водопадом и фотозоной появится в Висимо-Уткинске в 2022 году
Сегодня, 21:53ОбществоФото: 1MI
Набережная с водопадом, расположенная в Висимо-Уткинске, будет благоустроена в предстоящем году. В Нижнем Тагиле комиссия утвердила результаты голосования. Горожане выбирали территории в сельских местах, которые будут благоустроены.

По словам первого заместителя главы администрации города Вячеслава Горячкина, на туристической инфраструктуре в Нижнем Тагиле положительно скажется появление в старейшем уральском поселке зоны отдыха, сообщает пресс-служба мэрии города.

Горячкин также отметил, что данный проект — наиболее большой по благоустройству в местности сельского типа. За его разработку отвечает МБУ «Тагилгражданпроект». Планируется, что вблизи плотины появится фотозона, скамьи-качели, автопарковка. Будут обустроены дорожки для пешеходов, а на водопаде появится архитектурная подсветка. На данный момент определяются источники финансирования. Было подготовлено письмо в региональное правительство. В нем поднимается вопрос о выделении денег на реализацию проекта.

Напомним, ранее жители Нижнего Тагила на сайте города могли поучаствовать в обсуждении трех проектов. Свыше четырех тысяч человек приняли участие в данном обсуждении. Многие из них поддержали территории в поселке Висимо-Уткинск и деревне Усть-Утка. По большей части горожане пожелали видеть игровые площадки, зеленые зоны с фонтанами и парковые скульптуры.

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Нижний ТагилКасается каждого
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