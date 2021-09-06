Началась прямая линия с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым

Началась прямая линия с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым

Началась прямая линия с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым

Сегодня, 18:06
Общество
Фото: скриншот "Областного телевидения"
6 сентября в 18.00 в прямом эфире губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев начал отвечать на вопросы жителей региона. Предварительно, мероприятие рассчитано на два часа.

Трансляция проходит в эфире телеканала «Областное телевидение», а также на странице «Свердловская область» «ВКонтакте». К началу эфира жители региона прислали более 11 тысяч вопросов, они записывали аудио- и видеообращения, делились наболевшими вопросами и ждут решения проблем. Из уже поступивших вопросов ясно, что больше всего свердловчан волнует состояние медицины, благоустройство населенных пунктов, строительство и ремонт дорог, переход учащихся на дистанционное обучение, а также вакцинация от COVID-19.

Волнующие и интересующие вопросы Евгению Куйвашеву можно задавать до завершения прямой линии по телефону 8-800-700-21-10, а также на сайте КУЙВАШЕВ.РФ, где можно дополнительно к сообщению прикрепить фотографию или видеофайл размером до 30 Мб.

Материалы по теме:
Свердловская областьЕвгений Куйвашевпрямая линиявопросы
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы