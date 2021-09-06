Началась прямая линия с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым

Трансляция проходит в эфире телеканала «Областное телевидение», а также на странице «Свердловская область» «ВКонтакте». К началу эфира жители региона прислали более 11 тысяч вопросов, они записывали аудио- и видеообращения, делились наболевшими вопросами и ждут решения проблем. Из уже поступивших вопросов ясно, что больше всего свердловчан волнует состояние медицины, благоустройство населенных пунктов, строительство и ремонт дорог, переход учащихся на дистанционное обучение, а также вакцинация от COVID-19.