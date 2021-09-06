Около половины домов Екатеринбурга не готовы к зиме

Около половины домов Екатеринбурга не готовы к зиме
Около половины домов Екатеринбурга не готовы к зиме
Вчера, 23:30ОбществоФото: pxhere.com
Специалисты свердловского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» оценили готовность жилого фонда уральской столицы к отопительному сезону. Выяснилось, что из 10622 многоквартирных домов готовы к зиме лишь 4500.

Такие выводы были сделаны на основании поступивших в организацию документов от управляющих компаний (УК) и товариществ собственников жилья (ТСЖ) города, сообщает КП-Екатеринбург.

В «ЭнергосбыТ Плюс» пояснили, что летом каждая управляющая организация должна подготовить здания к зимнему сезону. В процессе подготовительных работ проводится опрессовка и промываются отопительные системы многоквартирных домов, устраняются утечки и иные недочеты. Также УК и ТСЖ обязаны сообщить, что у них отсутствует задолженность перед энергокомпанией.

Отмечается, что перечень управляющих компаний, не предоставивших у настоящему времени информации о готовности к отопительному сезону, можно увидеть на официальном сайте «ЭнергосбыТ Плюс». Специалисты компании также обратились к горожанам с просьбой проконтролировать свою управляющую компанию в данном вопросе.

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