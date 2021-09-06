Около половины домов Екатеринбурга не готовы к зиме

В «ЭнергосбыТ Плюс» пояснили, что летом каждая управляющая организация должна подготовить здания к зимнему сезону. В процессе подготовительных работ проводится опрессовка и промываются отопительные системы многоквартирных домов, устраняются утечки и иные недочеты. Также УК и ТСЖ обязаны сообщить, что у них отсутствует задолженность перед энергокомпанией.