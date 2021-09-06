Около половины домов Екатеринбурга не готовы к зиме

Такие выводы были сделаны на основании поступивших в организацию документов от управляющих компаний (УК) и товариществ собственников жилья (ТСЖ) города, сообщает КП-Екатеринбург.
В «ЭнергосбыТ Плюс» пояснили, что летом каждая управляющая организация должна подготовить здания к зимнему сезону. В процессе подготовительных работ проводится опрессовка и промываются отопительные системы многоквартирных домов, устраняются утечки и иные недочеты. Также УК и ТСЖ обязаны сообщить, что у них отсутствует задолженность перед энергокомпанией.
Отмечается, что перечень управляющих компаний, не предоставивших у настоящему времени информации о готовности к отопительному сезону, можно увидеть на официальном сайте «ЭнергосбыТ Плюс». Специалисты компании также обратились к горожанам с просьбой проконтролировать свою управляющую компанию в данном вопросе.