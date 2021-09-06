Партия пенсионеров: Защита интересов старшего поколения - задача омбудсмена

России пора разрабатывать современные стандарты ухода за пожилыми людьми. В частности, необходимо начать практиковать государственно-частное партнерство и обеспечивать жильцам пансионатов не только медицинскую помощь, но и психологическую, а также юридическую.

Член Партии пенсионеров Гульнара Ручкина заявила, что было бы хорошо, если бы в стране существовала должность омбудсмена по делам старшего поколения. Об этом пишет портал novostivolgograda.ru. По ее словам, сейчас в домах престарелых в России продолжается тот же сестринский уход, принятый в больнице. Ведь там, как правило, содержатся люди, которые не могут ухаживать за собой сами. С началом пандемии коронавируса контроль за частными учреждениями данного сегмента возрос. Особенного после резонансной истории в Реутово, где персонал местного пансионата издевался над пенсионерами. Итогом стали массовые проверки, множество учреждений было закрыто. “Закрытие заведений - это не выход, данная мера не решает проблемы, и необходимость долговременного ухода все так же остается. И поскольку частные организации оказывают те услуги, которые не могут быть оказаны государством, им нужно предоставлять за минимальную арендную плату недвижимое имущество, находящееся в государственно-муниципальной собственности, соответствующее необходимым параметрам для долговременного содержания лиц старшего возраста”, - отметила Ручкина. Глава президиума центрального совета Партии пенсионеров Владимир Ворожцов согласился, что представители партии в областях могли бы взять на контроль эту социальную нишу, создать парламентскую комиссию, которая проверяла бы сомнительные учреждения. «В числе важнейших принципов нашей партийной программы – обеспечение здоровья и долголетия наших пенсионеров. Мы должны так работать с людьми, чтобы они не были клиентами домов престарелых, чтобы они были в состоянии себя обслуживать до 90 лет, в том числе при помощи родственников», – сказал Ворожцов.

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