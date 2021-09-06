Педагоги призеров олимпиад будут получать премии из бюджета Свердловской области

Об этом заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, выступая на прямой линии. Конкурс «Олимпиадный успех» вводится в регионе для стимуляции учителей воспитывать и готовить учеников, которые станут в будущем участвовать и побеждать в олимпиадах по различным дисциплинам.
Предполагается, что за первое место учитель получит 270 000 рублей, за второе 230 000 рублей и за третье 160 000 рублей. Глава Свердловской области также дал поручение профильным министерствам рассмотреть вопрос, когда на некоторых проводимых олимпиадах часто пересекаются предметы.
Губернатор также попросил коллег подготовить предложения о стимуляции и поощрении всего педагогического коллектива, участвовавшего в подготовке призеров или победителей олимпиад.
Напомним, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заступился за молодого педагога, проспавшего свой первый урок 1 сентября 2021 года в Нижнем Тагиле.