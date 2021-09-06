Рабочие Мариинского прииска устроили забастовку и отказались подниматься из шахты

Рабочие взяли запас еды и опустились вниз. Наверх они отказываются подниматься, пока их требования не выполнят. Причиной стала недоплата премии. Пока им выплачено только 10%, но обычно оплачивают до 60%. Кроме того, шахтеры пытаются добиться, чтобы их уволенного товарища приняли обратно, пишет ЕАН со ссылкой на собственный источник.