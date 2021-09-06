Рабочие Мариинского прииска устроили забастовку и отказались подниматься из шахты

Рабочие взяли запас еды и опустились вниз. Наверх они отказываются подниматься, пока их требования не выполнят. Причиной стала недоплата премии. Пока им выплачено только 10%, но обычно оплачивают до 60%. Кроме того, шахтеры пытаются добиться, чтобы их уволенного товарища приняли обратно, пишет ЕАН со ссылкой на собственный источник.
Однако на предприятии позднее сообщили, что забастовки нет и шахта работает в штатном режиме.
Напомним, в 2020 году на Мариинском прииске произошла подобная ситуация, когда рабочим два месяца не выплачивалась зарплата. 200 шахтеров грозились остановить работу. Тогда все закончилось тем, что сотрудникам дали зарплату.