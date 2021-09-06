Рабочие Мариинского прииска устроили забастовку и отказались подниматься из шахты

Рабочие Мариинского прииска устроили забастовку и отказались подниматься из шахты
Рабочие Мариинского прииска устроили забастовку и отказались подниматься из шахты
Сегодня, 15:02ОбществоФото: официальный сайт АО "Мариинский прииск"
Часть работников изумрудно-бериллиевого месторождения АО «Мариинский прииск» в поселке Малышева в Свердловской области объявили забастовку, отказавшись подниматься наверх из шахты.

Рабочие взяли запас еды и опустились вниз. Наверх они отказываются подниматься, пока их требования не выполнят. Причиной стала недоплата премии. Пока им выплачено только 10%, но обычно оплачивают до 60%. Кроме того, шахтеры пытаются добиться, чтобы их уволенного товарища приняли обратно, пишет ЕАН со ссылкой на собственный источник.

Однако на предприятии позднее сообщили, что забастовки нет и шахта работает в штатном режиме.

Напомним, в 2020 году на Мариинском прииске произошла подобная ситуация, когда рабочим два месяца не выплачивалась зарплата. 200 шахтеров грозились остановить работу. Тогда все закончилось тем, что сотрудникам дали зарплату.

Свердловская областьзабастовкашахтерыМариинский прииск
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