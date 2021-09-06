Стали известны причины рейда ОМОНа в Цыганский поселок Екатеринбурга

Жители Цыганского поселка в Екатеринбурге жалуются, что ОМОН хватал всех без разбора, а затем с 20-ти задержанных сняли отпечатки пальцев.

Вечером 4 августа 2021 года сотрудники ОМОН и полиции оцепили улицу Шекспира в Цыганском поселке Екатеринбурга, сообщает E1. По словам одного из местных жителей, правоохранители «работали» в поселке с 17 до 20 часов вечера, за это время было задержано порядка 20 человек. Их отвезли в отделение полиции для снятия отпечатков пальцев, после чего все 20 были отпущены. Со слов того же источника, никаких обвинений полицейские никому не предъявляли, как не рассказали и о цели задержания и снятия отпечатков. Из комментариев, поступивших из УМВД Екатеринбурга, следует, что рейд в Цыганском поселке у «Радуга-парка» носил профилактический характер, направленный на предупреждение и выявление правонарушений в данном районе. Напомним, 10 человек были задержаны в ходе рейда ОМОНа, ФСБ и полиции в мечети Нижнего Тагила в середине июня. 10 человек задержаны по итогам рейда в мечети в Нижнем Тагиле

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