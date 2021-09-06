Столетнюю деревянную канализацию откопали в Екатеринбурге

Столетнюю деревянную канализацию откопали в Екатеринбурге
Столетнюю деревянную канализацию откопали в Екатеринбурге
Сегодня, 15:04ОбществоФото: 1MI
В исторической части Екатеринбурга нашли деревянную канализационную трубу. Возраст находки соответствует времени строительства первого водопровода в уральской столице.

Сегодняшняя находка считается редкой, так как систем или элементов водоотведения из лиственницы уже практически не сохранилось, сообщает Ура.ру.

Два года назад в районе Верх-Исетского завода рабочие также нашли часть старого водопровода, построенного из лиственницы. По оценкам экспертов, возраст той находки составляет около 100 лет. Сейчас она находится в музее уникальных исторических экспонатов «Водоканала» Екатеринбурга.

Напомним, в середине июля 2021 года в Нижнем Тагиле при строительстве часовни были найдены человеческие останки. Предположительно, они принадлежат семье российского промышленника Демидова.

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Екатеринбург
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