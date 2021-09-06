Вынесен приговор ревнивцу за убийство соперника штык-ножом в Екатеринбурге

Убийца на 8,5 лет отправится в колонию строгого режима. После убийства конкурента в Екатеринбурге, молдованин заставил свою бывшую девушку затирать кровь жертвы.

Чкаловский районный суд Екатеринбурга вынес приговор уроженцу Молдавской республики, который ночью 16 мая 2021 года, пробрался через окно в дом своей бывшей и нанес 14 ударов штык-ножом своему сопернику, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области. Обвиняемый напал на спящего мужчину, между ними завязалась борьба, но убийца все-таки смог нанести жертве смертельные удары, в результате которых мужчина скончался. Следователь и оперативники, занимавшиеся этим уголовным делом, отметили, что несмотря на явно сильный шум от борьбы двух мужчин, девушка даже не просыпалась: ее разбудил убийца и заставил затирать пятна крови потерпевшего, рассказал пресс-секретарь регионального ГУ МВД Валерий Горелых. Суд отправил убийцу на 8,5 лет в колонию строгого режима. Напомним, в конце августа 2021 года суд присяжных оправдал мужчину, зарезавшего своего собутыльника при самообороне в Екатеринбурге. Присяжные в Екатеринбурге оправдали убийцу собутыльника

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