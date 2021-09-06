Выплаты, экология, премии и пожары: итоги прямой линии губернатора Евгения Куйвашева

Главе региона поступило более 11 тысяч вопросов от свердловчан об экологии, медицине, образовании, благоустройству и других сферах жизни.
О мерах поддержки пострадавших после потопа в Верхней Салде рассказал губернатор. Он пояснил, что посещал Верхнюю Салду после того, как там был введен режим ЧС. Куйвашев отметил, что работы по восстановлению идут по плану, однако предстоит сделать еще многое. Жители пострадавших домов получили материальную помощь от властей, дополнительные средства по 50 тысяч на семью выделила корпорация ВСМПО-АВИСМА. Сейчас проводят оценку домов, которым требуется ремонт. На восстановление и возмещение ущерба от разгула стихии выделено более 100 миллионов рублей.
Свердловские учителя, которые подготовят призеров Всероссийской олимпиады школьников будут получать денежные премии. За 1 место педагог получит 270 тысяч, за второе — 230 тысяч, а за третье — 160 тысяч рублей. Конкурс «Олимпиадный успех» вводится для того, чтобы стимулировать учителей в подготовке школьников по разным дисциплинам.
Благодарность волонтерам, пожарным, десантникам, добровольческим отрядам спасателей, которые тушили лесные пожары, выразил губернатор. Евгений Куйвашев пояснил, что в этом году возгораний было в пять раз больше чем обычно, а дождей — в два раза меньше. Однако специалистам удалось справиться с пожарами с помощью современной техники, пуская встречные палы, что привело к еще большему задымлению. Часто причиной возгораний становится человеческий фактор.
О контроле выбросов в атмосферу от градообразующих предприятий города спросила губернатора тагильчанка Елена Исупова. Евгений Куйвашев пояснил, что при строительстве промышленных предприятий в советское время не учитывалась экологичность, но остановить их работу сейчас невозможно, так как там работает большинство населения Нижнего Тагила. В городе находится три стационарных пункта контроля мониторинга воздуха, а также один передвижной, а в 2022 году будет выделено более 400 миллионов рублей для улучшение экологии в городе.
Наследники Владислава Тетюхина не хотят договариваться о возврате бюджетных денег, выделенных на строительство госпиталя, либо предоставить часть акций области, заявил Евгений Куйвашев. Несмотря на это, на поддержку медучреждения будет направлено 350 миллионов рублей.
Около 14 тысяч преподавателей в техникумах и колледжей региона будут получать доплату по пять тысяч рублей кураторство. Меру финансовой поддержки начнут выплачивать до конца текущего года, либо с начала 2022 года, заявил губернатор.