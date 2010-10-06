4 тысячи первоклассников получат звание « Юный Тагильчанин»
6 октября 2010, 16:53ОбществоАнка
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В пятницу около 4-х тысяч первоклассников получат звание «Юный Тагильчанин».
Уже 11 лет в этот день - 8 октября ежегодно в Нижнем Тагиле стартует краеведческая игра «Я - тагильчанин», направленная на изучение родного города. 8-е октября 1722 года считается датой основания Нижнего Тагила, когда на Выйском заводе был получен первый чугун. Именно 8-го октября каждый первоклассник, после участия в игре, получает значок, дающий право называться «Юным Тагильчанином». Ольга Ростовская рассказала корреспондентам Радио <<Маяк>>, что городской координатор игры «Я - тагильчанин», пройдет во всех 64-х школах города. А за 11 лет в ней приняли участие более 100 тысяч первоклашек.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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