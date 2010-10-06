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Англия может перейти на отопление экскрементами
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Англия может перейти на отопление экскрементами

6 октября 2010, 16:13ОбществоАнка
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