Англия может перейти на отопление экскрементами

Весь процесс производства газа от слива бачка до зажигания газовой горелки занимает всего 23 дня. Отходы перерабатываются в специальных резервуарах, в результате выделяется биогаз. Специальные установки превращают его в метан, пригодный для использования в домашних газовых горелках, сообщает Би-би-си.