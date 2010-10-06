Англия может перейти на отопление экскрементами
6 октября 2010, 16:13ОбществоАнка
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Около 200 домов в английском городе Дидкот отапливаются с помощью биометана, выработанного из экскрементов, которые были слиты в канализацию тремя неделями раньше.
Весь процесс производства газа от слива бачка до зажигания газовой горелки занимает всего 23 дня. Отходы перерабатываются в специальных резервуарах, в результате выделяется биогаз. Специальные установки превращают его в метан, пригодный для использования в домашних газовых горелках, сообщает Би-би-си.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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