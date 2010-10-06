Брюс Уиллис надел парик из мяса

Как пишет Лента.ру, на такой поступок его вдохновила певица Леди Гага. "Это все натуральное. Это мой мясной парик. Меня вдохновила... эта... Да, точно, Леди Гага!" - рассказал ведущему Уиллис. "Это стопроцентная говяжья вырезка, филе", - уточнил актер. Затем Уиллис поинтересовался, не голоден ли ведущий "Вечернего шоу" и предложил ему попробовать его мясной парик.