Брюс Уиллис надел парик из мяса
6 октября 2010, 16:01ОбществоАнка
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Голливудский актер Брюс Уиллис пришел на "Вечернее шоу" Дэвида Леттермана в парике, сделанном из натурального мяса.
Как пишет Лента.ру, на такой поступок его вдохновила певица Леди Гага. "Это все натуральное. Это мой мясной парик. Меня вдохновила... эта... Да, точно, Леди Гага!" - рассказал ведущему Уиллис. "Это стопроцентная говяжья вырезка, филе", - уточнил актер. Затем Уиллис поинтересовался, не голоден ли ведущий "Вечернего шоу" и предложил ему попробовать его мясной парик.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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