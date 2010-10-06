Челябинское министерство культуры поблагодарило главу Нижнего Тагила за сотрудничество
6 октября 2010, 16:41ОбществоАнка
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Министр культуры Челябинской области поблагодарил главу Нижнего Тагила за сотрудничество. В Нижнем Тагиле с гастролями побывал Челябинский государственный академический театр драмы имени Наума Орлова.
Гастроли проходили на сцене драматического театра. Приятные впечатления остались и у тагильских зрителей, и у челябинских актёров. Подтверждением этому стало письмо с благодарностью от министра культуры Челябинской области Алексея Бетехтина, обращенное мэру Нижнего Тагила Валентине Исаевой, сообщает пресс-служба администрации города. «Мы высоко ценим совместную работу с Вами. Хорошо осознаем, что своими удачами обязаны нашему успешному сотрудничеству!» - отмечено в письме.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей