«Демидов-камерата» впервые сыграет джаз
Джаз в первый раз.
6 октября нижнетагильский оркестр «Демидов-камерата» впервые будет играть джаз. Концерт «90-летию Чарли Паркера посвящается» тагильчане смогут послушать завтра в 18.30 в городском дворце молодёжи. Солистом выступит джазмен в третьем поколении, саксофонист из Израиля Роберт Анчиполовский.
Знаменитый музыкант сегодня впервые репетировал с оркестром Нижнего Тагила, до сих пор выступавшим лишь с классикой. Уровнем мастерства музыкантов «Демидов-Камерата» Роберт остался настолько доволен, что считает ненужной предконцертную репетицию.А вот сами оркестранты считают, что джазовая программа далась им нелегко - пришлось очень много репетировать. «Не успели отдохнуть от открытия сезона, как начали готовить новую программу», - рассказала директор камерного оркестра «Демидов-камерата» Ольга Носкова.
Концерт продлится два часа, но программа, которую приготовили музыканты, рассчитана на 3 часа. «А вообще всё зависит от публики - будут готовы слушать дольше, будем играть», - говорит Роберт Анчиполовский.
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