«Демидов-камерата» впервые сыграет джаз

6 октября нижнетагильский оркестр «Демидов-камерата» впервые будет играть джаз. Концерт «90-летию Чарли Паркера посвящается» тагильчане смогут послушать завтра в 18.30 в городском дворце молодёжи. Солистом выступит джазмен в третьем поколении, саксофонист из Израиля Роберт Анчиполовский.

Знаменитый музыкант сегодня впервые репетировал с оркестром Нижнего Тагила, до сих пор выступавшим лишь с классикой. Уровнем мастерства музыкантов «Демидов-Камерата» Роберт остался настолько доволен, что считает ненужной предконцертную репетицию.А вот сами оркестранты считают, что джазовая программа далась им нелегко - пришлось очень много репетировать. «Не успели отдохнуть от открытия сезона, как начали готовить новую программу», - рассказала директор камерного оркестра «Демидов-камерата» Ольга Носкова.