Мишарин отчитался в блоге о своей поездке в Геленджик

Он отчитался о поездке на Российско-украинский межрегиональный форум в Геленджик и вступил в полемику с комментаторами блога, которые предложили закрыть дневник из-за его«унылости и бесполезности». Мишарин возразил, что по большинству задаваемых ему вопросов принимает «серьезные решения». При этом конкретных примеров не привел, сославшись на занятость.