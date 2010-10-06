Мишарин отчитался в блоге о своей поездке в Геленджик
6 октября 2010, 16:27ОбществоАнка
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Губернатор Александр Мишарин оставил очередной пост в своем блоге.
Он отчитался о поездке на Российско-украинский межрегиональный форум в Геленджик и вступил в полемику с комментаторами блога, которые предложили закрыть дневник из-за его«унылости и бесполезности». Мишарин возразил, что по большинству задаваемых ему вопросов принимает «серьезные решения». При этом конкретных примеров не привел, сославшись на занятость.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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