Нобелевский лауреат списывал русский язык у соседки по парте

В свои 36 он стал самым молодым лауреатом премии с российским гражданством. Будучи профессором Манчестерского университета, он вместе со своим коллегой Андреем Геймом открыл графен - двумерную модификацию углерода, слой атомов углерода толщиной в один атом.

В перспективе графен является идеальным материалом для производства микросхем будущего. А начиналось всё в нижнетагильском лицее №39, тогда, правда, он ещё был обыкновенной школой. Профессор Костя, как он сам себя сейчас называет, с первых уроков физики проявил интерес к этой науке. Его учительница Людмила Сергеевна Расторгуева не могла не выделить целеустремлённого увлечённого мальчика из общей массы детей и стала заниматься с ним углублённо. Победы в городских и региональных олимпиадах, участие во всесоюзных и успешное поступление в МФТИ. Во всём этом Людмила Сергеевна проявила немалое участие. Как признаётся педагог, за нобелевскую премию её уже поблагодарила мама Кости, Татьяна Глебовна. Ведь основы знания физики были заложены именно учителем.

Несколько лет школьную скамью с Константином Новосёловым делила директор нижнетагильского камерного оркестра «Демидов-камерата» Ольга Носкова. Ей всегда давались гуманитарные предметы, а Костя обожал физику. И они часто делились домашними заданиями друг с другом. «Костя не был заводилой в шумных играх на переменах, но и «ботаником» его никто не считал», - вспоминает Ольга Носкова. С новоиспечённым Нобелевским лауреатом в классе дружили все. Некоторое время после окончания школы выпускники даже встречались у него дома – каким-то образом Костя сплотил вокруг себя весь класс. Сейчас, говорит Ольга Носкова, все испытывают гордость за него. Но сама Ольга бывшего соседа по парте пока ещё не поздравила, говорит, что у него сейчас итак большой поток писем.

В Московском физико-технологическом институте, факультет физической и квантовой электроники, которого закончил Константин, тоже гордятся своим выпускником. Он получил красный диплом, а это уже о многом говорит, считает заместитель декана факультета Андрей Батурин. Он считает, что главное, что даёт институт своим выпускникам, это даже не знания, а некая система работы, возможность приехать из глубинки и получить качественное образование, найти блестящих коллег для своих разработок. А Константин Новосёлов стал вторым нобелевским лауреатом, причем получившим престижнейшую мировую научную награду за открытие в той же науке – в физике, что и Жорес Алферов, значительная часть жизни которого также прошла на Урале.

Всех тагильчан с нобелевским лауреатом поздравил губернатор Александр Мишарин. Сейчас профессор Костя живёт в Великобритании, работает в Манчестерском университете. Его родители живут в Москве. Премию, по некоторым данным, молодой учёный потратит на продолжение исследований графена.