Один из лауреатов Нобелевской премии по физике – уроженец Нижнего Тагила

Константин Новоселов родился 23 августа 1974 года в Нижнем Тагиле. Отецработал инженером, мать — учитель. Учился Константин в лицее № 39. В 1990 и 1991годах участвовал во всесоюзных олимпиадах по физике и математике. В 1991году после окончания школы поступил в Московский физико-техническийинститут.В 1997 году окончил с отличием факультет физической и квантовойэлектроники МФТИ по специализации «наноэлектроника».

После окончанияинститута два года работал в Черноголовке в Институте проблем технологиимикроэлектроники РАН, был аспирантом ИПТМ РАН.В 1999 году переезжает в Нидерланды, где становится аспирантом АндреяГейма в Университет Неймегена (англ.). Вместе с ним в 2001 годуперебирается в Манчестерский университет.

В 2004 году защищаетдиссертацию на степень доктора философии.Является профессором и членом Королевского научного обществаМанчестерского университета. Проживает в Манчестере, имеет двойное,российско-британское гражданство.