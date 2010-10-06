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Октябрь 2010 года – месяц тех, кто не любит свою работу
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Октябрь 2010 года – месяц тех, кто не любит свою работу

6 октября 2010, 09:58Общество
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