Октябрь 2010 года – месяц тех, кто не любит свою работу
6 октября 2010, 09:58Общество
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В октябре 2010 выпадает 5 пятниц, 5 суббот и 5 воскресений. Блогосфера запестрела сообщениями, что такое случается раз в 823 года.
Однако более внимательные пользователи сети заглянули календарь иобнаружили, что подобные явления повторяются намного чаще. Например,июль 2011 года, март 2013 года, август 2014 года готовят нам такие же«сюрпризы».
Один из пользователей «Живого Журнала» st1ckyпредложил объявить октябрьмесяцем тех, кто не любит свою работу.
Напомним, что первая рабочая неделя ноября в России будет трехдневной, и россияне в связи с праздником Дня народного единства будут отдыхать 4 дня подряд с 4 по 7 ноября включительно.
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