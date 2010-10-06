Потери от лесных пожаров в Свердловской области

Убытки подсчитали специалисты областного правительства, они не учитывали ущерб от пожаров на территории Висимского заповедника «Денежкиного камня». По данным министерства природных ресурсов, в некоторых районах «черные лесорубы» специально пускали пал, чтобы потом безнаказанно спилить уцелевшие деревья. Милиция пострадавших от огня районов эту версию не подтверждает.