Руководство учреждения озвучило необходимость реконструкции здания и его техоснащения

Возможно, средства будут выданы при ближайшей корректировке бюджета. Кроме того, деньги на реконструкцию здания дворца и его техоснащение могут быть предусмотрены в бюджете города на 2011-й год.

Как рассказали корреспондентам Радио <<Маяк>> в аппарате нижнетагильской Думы, накануне депутаты комиссии по молодежной политике побывали во Дворце молодежи. Новое учреждение образовано путем объединения «Социального агентства молодежи», «Территориального центра социально-психологической помощи подросткам и молодежи «Грань» и муниципального учреждения культуры «Городской дворец молодежи».

При реорганизации сохранены все направления деятельности учреждений, кроме того, дополнительно будет сделан акцент на работу с клубными формированиями и творческими объединениями молодежи. Во время обсуждения перспектив и задач, стоящих перед Дворцом молодежи, руководство учреждения и озвучило необходимость реконструкции здания и его техоснащения.