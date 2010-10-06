Русский язык опять в моде
6 октября 2010, 15:54ОбществоАнка
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Европейцы все чаще хотят изучать русский язык, об этом сообщает Евростат.
Пока же самый популярный язык в Евросоюзе - английский, именно его чаще всего изучают в школах, изъясняться на нем могут две трети европейцев. Лишь 12% опрошенных хотели бы изъясняться на французском. В пользу немецкого высказались 20%, пишет газета Дейли Телеграф.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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