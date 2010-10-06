Русский язык опять в моде

Пока же самый популярный язык в Евросоюзе - английский, именно его чаще всего изучают в школах, изъясняться на нем могут две трети европейцев. Лишь 12% опрошенных хотели бы изъясняться на французском. В пользу немецкого высказались 20%, пишет газета Дейли Телеграф.