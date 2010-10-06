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Шнобелевский лауреат из России получил Нобелевскую премию
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Шнобелевский лауреат из России получил Нобелевскую премию

6 октября 2010, 06:58ОбществоОльга
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