Шнобелевский лауреат из России получил Нобелевскую премию
6 октября 2010, 06:58ОбществоОльга
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Нобелевская премия 2010 года по физике присуждена выходцам из России, работающим в Великобритании, - Андрею Гейму и Константину Новоселову, «за новаторские эксперименты по исследованию двумерного материала графена».
Андрей Гейм стал первым в истории лауреатом, ранее получившимШнобелевскую, или Антинобелевскую премию.Как сообщает РИА Новости, Андрею Гейму и его коллеге, сэру Майклу Берри(Michael Berry) Шнобелевская премия 2000 года по физике была присуждена«за использование магнитов для того, чтобы заставить лягушкулевитировать».
Результаты этого исследования Гейм и Берри изложили встатье «О летающих лягушках и левитронах», опубликованной в 1997 году вжурнале European Journal of Physics.
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