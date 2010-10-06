Шнобелевский лауреат из России получил Нобелевскую премию

Андрей Гейм стал первым в истории лауреатом, ранее получившимШнобелевскую, или Антинобелевскую премию.Как сообщает РИА Новости, Андрею Гейму и его коллеге, сэру Майклу Берри(Michael Berry) Шнобелевская премия 2000 года по физике была присуждена«за использование магнитов для того, чтобы заставить лягушкулевитировать».