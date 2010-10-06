Суд отменил запрет на показ «Дома-2» в дневное время
Верховный суд России во вторник отменил запрет на показ в дневное время телепрограммы «Дом-2» на канале THT. Таким образом суд удовлетворил надзорную жалобу канала ТНТ. Теперь дело должно быть возвращено в Пресненский суд Москвы, который год назад запретил показывать шоу днем.
Как сообщает «Интрефакс», представители движения «Российское родительское собрание», подавшие иск озапрете трансляции, считают, что общая направленность передачи – эротическая, поэтому дети и подростки не должны ее смотреть. В Мосгордуме также считают, что реалити-шоу ни в коем случае не должно возвращаться в дневной эфир.
Председатель комиссии по здравоохранению и охране общественного здоровьяМосгордумы Людмила Стебенкова – давний и, пожалуй, самый активный борецс «Домом-2» считает, что решение суда - «стыд и позор судебной системы». «Подобное решение суда показало, что у нас в стране нет цивилизованного гражданского общества, и мнение общественности не имеет абсолютно никакого значения», - цитирует «Интрефакс» Стебенкову.
Также Стебенкова отметила, что программа вообще не должна выходить в открытом доступе. «Ее нужно транслировать только по кодированному сигналу, это одебиливающая передача», – сказала она.