Суд отменил запрет на показ «Дома-2» в дневное время

Как сообщает «Интрефакс», представители движения «Российское родительское собрание», подавшие иск озапрете трансляции, считают, что общая направленность передачи – эротическая, поэтому дети и подростки не должны ее смотреть. В Мосгордуме также считают, что реалити-шоу ни в коем случае не должно возвращаться в дневной эфир.

Председатель комиссии по здравоохранению и охране общественного здоровьяМосгордумы Людмила Стебенкова – давний и, пожалуй, самый активный борецс «Домом-2» считает, что решение суда - «стыд и позор судебной системы». «Подобное решение суда показало, что у нас в стране нет цивилизованного гражданского общества, и мнение общественности не имеет абсолютно никакого значения», - цитирует «Интрефакс» Стебенкову.