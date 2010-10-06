Цзю стал претендентом на попадание в Зал боксерской славы

Результаты голосования членов Ассоциации боксерских журналистов Америки по кандидатуре Цзю станут известны 7 декабря. Также на включение в Зал славы претендуют американский тяжеловес Майк Тайсон и мексиканец Хулио Сесар Чавес, становившийся чемпионом мира в трех весовых категориях.

Цзю провел свой последний бой в 2005 году, уступив британцу Рикки Хаттону. По правилам Зала боксерской славы, боксер может претендовать на включение в Зал только через пять лет после завершения профессиональной карьеры. В настоящее время Цзю работает главным редактором электронного журнала о бойцовских видах спорта Fight Magazine. За профессиональную карьеру боксер провел 33 боя, в которых он одержал 31 победу (25 - нокаутом) и потерпел два поражения.