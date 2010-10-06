В ближайшее воскресенье поженится 21 тагильская пара
6 октября 2010, 17:01ОбществоАнка
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Дата 10.10.10 станет памятной для 21 пары тагильских молодоженов, которые собрались официально зарегистрировать свои отношения в ближайшее воскресенье.
Несмотря на то, что официально в Нижнем Тагиле для отделов записи актов гражданского состояния воскресенье - выходной, один будет работать. Если Ленинский и Дзержинский отделы решили отдыхать по графику, то Тагилстроевский – пошел навстречу молодым людям, желающим заключить брак именно 10 октября 2010 года.
Регистрация браков начнется с самого утра и будет проходить до 17.00 часов вечера. Часть пар оформят свои отношения в одном из залов Дворца культуры металлургов, другие - в здании Тагилстроевского отделенияЗАГС.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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