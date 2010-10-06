В ближайшее воскресенье поженится 21 тагильская пара

Несмотря на то, что официально в Нижнем Тагиле для отделов записи актов гражданского состояния воскресенье - выходной, один будет работать. Если Ленинский и Дзержинский отделы решили отдыхать по графику, то Тагилстроевский – пошел навстречу молодым людям, желающим заключить брак именно 10 октября 2010 года.