В новом издании покажут Землю 2154 года

В оригинальной версии фильма на Земле происходило лишь несколько моментов в воспоминаниях главного героя - все остальное время действие разворачивалось на Пандоре. Земля же в 2154 году представляется Кэмерону загрязненным перенаселенным миром, в котором многие люди на улице могут находиться только в специальных масках.