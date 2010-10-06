В новом издании покажут Землю 2154 года
6 октября 2010, 16:07ОбществоАнка
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В Blu-ray версии <<Аватара>> Джеймса Кэмерона будет примерно 45 минут удаленных из финальной версии сцен, среди которых - сцена на Земле будущего, сообщает Collider.
В оригинальной версии фильма на Земле происходило лишь несколько моментов в воспоминаниях главного героя - все остальное время действие разворачивалось на Пандоре. Земля же в 2154 году представляется Кэмерону загрязненным перенаселенным миром, в котором многие люди на улице могут находиться только в специальных масках.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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