В Нижнем Тагиле маршрутчики продолжают ездить без российских водительских удостоверений

В этот день, 3 октября, в ГИБДД пришел лишь один такой водитель. И успешно сдал экзамен. Представителям движения «Тагил без ям» водитель рассказал, что к экзамену тщательно готовился и повторял правила. Также он отметил, что правила отличаются от тех, что ранее он учил в Украине.

Количество меняющих права на российские в скором времени заметно вырастет. Дело в том, что по текущим правилам пересдавать на российские права могут только граждане России, что является основной проблемой: все иностранцы продолжают ездить без пересдачи. К этой категории относятся и водители маршруток, которые по большей части просто получили вид на жительство, а гражданами России не являются.