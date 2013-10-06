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В Нижнем Тагиле маршрутчики продолжают ездить без российских водительских удостоверений
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Нижнем Тагиле маршрутчики продолжают ездить без российских водительских удостоверений

6 октября 2013, 08:15ОбществоЕвгения
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